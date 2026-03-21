Завершение отопительного сезона 2026 года в Полтавской области пока не происходит, передает Politeka.net.

Об этом сообщил заместитель городского головы Кременчуга Иван Москалик в ходе очередного приема граждан. Чиновник уточнил, что окончательное решение будет зависеть от среднесуточной температуры и погодных условий.

Мэрия ведет мониторинг температуры с понедельника: пока ни один день она не превышала +8°C. «Отопление можно выключать только тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток держится на уровне +8 и выше. После этого орган местного самоуправления принимает соответствующее решение», – объяснил Москалик.

Относительно горячей воды ситуация остается неопределенной. Ее подача зависит от состояния газового рынка и условий снабжения ресурсов после завершения действия специальных обязанностей (ПСО). Вероятно, на время горячее водоснабжение будет временно прекращено по экономическим и техническим причинам.

«В межотопительный период мы ежегодно проводим максимальные работы по подготовке сетей и объектов к следующему сезону. Технологически это не позволяет одновременно поддерживать горячую воду» , - отметил заммэра.

Ранее в Украине существовали ориентировочные сроки отопительного сезона - с 15 октября по 15 апреля. В настоящее время нет четких дат: решения принимаются на местном уровне с учетом погодных условий и ситуации на энергетическом рынке. Завершение отопительного сезона 2026 в Полтавской области будет происходить только при безопасных и экономически обоснованных условиях.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями мэрии, чтобы вовремя узнавать об отключении отопления и изменениях в подаче горячей воды.

