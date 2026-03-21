Завершення опалювального сезону 2026 в Полтавській області відбуватиметься лише за безпечних та економічно обґрунтованих умов.

Завершення опалювального сезону 2026 в Полтавській області наразі не відбувається, передає Politeka.net.

Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час чергового прийому громадян. Посадовець уточнив, що остаточне рішення залежатиме від середньодобової температури та погодних умов.

Мерія веде моніторинг температури з понеділка: поки жодного дня вона не перевищувала +8°C. «Опалення можна вимикати лише тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб тримається на рівні +8 і вище. Після цього орган місцевого самоврядування ухвалює відповідне рішення», — пояснив Москалик.

Щодо гарячої води, ситуація залишається невизначеною. Її подача залежить від стану газового ринку та умов постачання ресурсів після завершення дії спеціальних обов’язків (ПСО). Ймовірно, на деякий час гаряче водопостачання буде тимчасово припинене через економічні та технічні причини.

«У міжопалювальний період ми щороку проводимо максимальні роботи з підготовки мереж та об’єктів до наступного сезону. Технологічно це не дозволяє одночасно підтримувати гарячу воду», — зазначив заступник мера.

Раніше в Україні існували орієнтовні строки опалювального сезону — з 15 жовтня до 15 квітня. Нині чітких дат немає: рішення ухвалюються на місцевому рівні з урахуванням погодних умов та ситуації на енергетичному ринку.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями мерії, щоб вчасно дізнаватися про відключення опалення та зміни у подачі гарячої води.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: на яких посадах платять до 50 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: яким чином отримати те, що потрібно.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: які товари найбільше бʼють по бюджету.