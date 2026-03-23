Завершение отопительного сезона 2026 года в Николаеве запланировано на 24 марта, передает Politeka.net.
Об этом сообщил исполком городского совета.
Решение было принято из-за стабильного повышения среднесуточной температуры выше +8°C в течение трех дней подряд.
Отопление будет прекращено на всех объектах, кроме учреждений социальной сферы. Тепло могут продлить в больницах, роддомах, детских садах и амбулаториях за обращением соответствующих управлений.
Отключение будет происходить постепенно в технологической последовательности и должно завершиться в течение пяти дней после принятия решения.
Начисление за отопление, льготы и субсидии будут скорректированы в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Пересчет планируется завершить в течение месяца, чтобы все потребители получили актуальные счета и возмещения.
Завершение отопительного сезона 2026 года в Николаеве происходит по стандартной процедуре, предусматривающей безопасное и поэтапное отключение тепла с учетом потребностей социальной инфраструктуры.
Жителям советуют следить за сообщениями теплоснабжающих предприятий и городского совета, чтобы быть готовыми к изменениям в подаче тепла.
Кроме того, о завершении отопительного сезона сообщалось и в Кировоградской области.
Отопление может быть отключено досрочно, если среднесуточная температура превышает +8°C и удерживается на таком уровне не менее трех дней подряд. В таких условиях коммунальные службы переходят на весенний режим работы, что позволяет уменьшить потребление энергоресурсов.
Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного периода не привязано к конкретной дате.
Напомним, Politeka писала, Завершение отопительного сезона в Николаевской области: когда в 2026 году батареи станут холодными
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.