Ключовим фактором для завершення опалювального сезону в Кіровоградській області є температура повітря.

Завершення опалювального сезону в Кіровоградській області в 2026 році буде впровадженим за тими ж правилами, що роком раніше, пише Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Водночас ця дата не є обов’язковою для всіх населених пунктів — органи місцевого самоврядування мають право завершити опалювальний сезон раніше.

Коли можуть вимкнути батареї

Ключовим фактором для завершення опалювального сезону в Кіровоградській області є температура повітря. Зазвичай рішення ухвалюється на рівні міських або селищних адміністрацій.

Опалення можуть вимкнути достроково, якщо середньодобова температура перевищує +8°C і утримується на такому рівні щонайменше три дні поспіль. За таких умов комунальні служби переходять на весняний режим роботи, що дозволяє зменшити споживання енергоресурсів.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що завершення опалювального періоду не прив’язане до конкретної дати. За його словами, ключовим фактором є фактичні температурні показники.

Винятки для соціальної сфери

Для закладів соціального призначення можуть діяти окремі правила. Зокрема, у лікарнях, дитячих садках і школах опалення можуть залишити навіть після завершення сезону.

Таке рішення приймається у випадку різкого похолодання, щоб забезпечити комфортні умови для дітей і пацієнтів. Експерти радять місцевій владі враховувати прогноз погоди та технічний стан тепломереж, аби уникнути різких температурних перепадів у приміщеннях.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звертатися по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: які суми отримають українці в березні.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Кіровоградській області: коли вимкнуть батареї в 2026 році.