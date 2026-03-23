Завершення опалювального сезону 2026 у Миколаєві відбувається за стандартною процедурою, що передбачає безпечне та поетапне відключення тепла з урахуванням потреб соціальної інфраструктури.

Завершення опалювального сезону 2026 у Миколаєві заплановане на 24 березня, передає Politeka.net.

Про це повідомив виконком міської ради.

Рішення ухвалили через стабільне підвищення середньодобової температури вище +8°C протягом трьох днів поспіль.

Опалення буде припинене на всіх об’єктах, крім закладів соціальної сфери. Тепло можуть продовжити у лікарнях, пологових будинках, дитячих садках та амбулаторіях за зверненням відповідних управлінь.

Відключення відбуватиметься поступово, у технологічній послідовності, і має завершитися протягом п’яти днів після ухвалення рішення.

Нарахування за опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом місяця, щоб усі споживачі отримали актуальні рахунки та відшкодування.

Завершення опалювального сезону 2026 у Миколаєві відбувається за стандартною процедурою, що передбачає безпечне та поетапне відключення тепла з урахуванням потреб соціальної інфраструктури.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями теплопостачальних підприємств та міської ради, щоб бути готовими до змін у подачі тепла.

Крім того, про завершення опалювального сезону повідомляли і в Кіровоградській області.

Опалення можуть вимкнути достроково, якщо середньодобова температура перевищує +8°C і утримується на такому рівні щонайменше три дні поспіль. За таких умов комунальні служби переходять на весняний режим роботи, що дозволяє зменшити споживання енергоресурсів.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що завершення опалювального періоду не прив’язане до конкретної дати.

