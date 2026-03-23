В Киевской области 24 марта запланированы временные отключения света из-за проведения профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию о графиках ограничений обнародовали несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Профилактические работы состоятся 24 марта 2026 с 08:00 до 19:00 в рамках Переясловской сельской территориальной общины. В связи с этим электроснабжение будет временно отсутствовать в городе Переяславе по определенным адресам.

Героив Мариуполя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Каштана — 2, 4, 6, 8

Комаривська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

Космонавтив — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Сомка Якыма — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Федоровыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

пров. Федоровыча — 1В, 15, 17

В этот же день, 24 марта, в пределах Гатненская территориальная община будут продолжаться дополнительные обесточения с 8 до 19 часов, которые охватят следующие адреса:

с. Юривка улицы:

Берегова

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохивська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 22

Пивнична — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

Проводят также профилактические работы в пределах Мироновской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Карапыши с 08:30 до 20:30 по адресам:

О. Сытныка, 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 120; 122; 124; 126; 130; 132; 134; 144; 148; 150;

154; 156; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 58; 62; 66; 68; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92. Н. Крывошеи, 12; 2; 20; 4; 6; 8.

Сагайдачного, 1; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 6; 7; 8; 9.

Мырна, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/А; 18; 19; 2; 21; 23; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 69; 7; 71.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киевской области: о каких именно изменениях объявлено.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто именно имеет право на поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали доступные предложения.