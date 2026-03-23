У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на 24 березня.

У Київській області 24 березня заплановані тимчасові відключення світла через проведення профілактичних робіт.

Інформацію про графіки обмежень оприлюднили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Профілактичні роботи відбудуться 24 березня 2026 року з 08:00 до 19:00 у межах Переяслівської сільської територіальної громади. У зв’язку з цим електропостачання буде тимчасово відсутнє у місті Переяслав за визначеними адресами.

Героїв Маріуполя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Каштана — 2, 4, 6, 8

Комарівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

Космонавтів — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Сомка Якима — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Федоровича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

пров. Федоровича — 1В, 15, 17

Цього ж дня, 24 березня, в межах Гатненська територіальна громада також триватимуть додаткові знеструмлення з 8 до 19 години, що охоплять такі адреси:

с. Юрівка вулиці:

Берегова

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохівська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 22

Північна — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

Проводитимуть також профілактичні роботи в межах Миронівська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Карапиші з 08:30 до 20:30 години за адресами:

О. Ситника, 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 120; 122; 124; 126; 130; 132; 134; 144; 148; 150;

154; 156; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 58; 62; 66; 68; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92. Н. Кривошеї, 12; 2; 20; 4; 6; 8.

Сагайдачного, 1; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 6; 7; 8; 9.

Мирна, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/А; 18; 19; 2; 21; 23; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 69; 7; 71.

