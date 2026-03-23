В Винницкой области 24 марта запланированы графики отключения света из-за проведения плановых профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничениях обнародовали на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Графики отключения света в Винницкой области на 24 марта состоятся в определенные часы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и учесть возможные перебои с электроснабжением. Такой подход помогает минимизировать неудобства.

Населенный пункт Кожанка — ограничение с 09:00 до 17:00, свет временно отключат только в домах по указанным адресам:

Захысныкив Мариуполя: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32;

Лисова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Партызанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29;

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31А, 32, 38, 39;

Щорса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 30;

пров. Затышный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

пров. Селянськый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20.

С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в селе Люлынци, однако свет исчезнет только в домах по адресам:

Космонавтив: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30;

Мыру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23;

Перемогы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 23, 25, 27, 28;

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Садова: 1, 2, 3, 4, 6;

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Село Очыткив - свет будут выключать с 9 до 17 часов в домах, указанных по адресам в графике отключений:

Ватутина: 5;

Дмытра Громлюка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32;

Калынова: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14;

Космонавтив: 1, 2;

Крынычна: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 32, 35, 37;

Кузнецова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34;

Леси Украинкы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20;

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 32;

Незалежносты: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 41А, 42, 45;

Прыбережна: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25;

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18;

Шкильна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Винницкой области: почему ситуация действительно сложна.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: о каких изменениях стало известно.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Винницкой области: какие цены сейчас действуют.