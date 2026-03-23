В Ровенской области 24 марта запланированы графики отключения света в отдельных населенных пунктах из-за проведения профилактических работ, сообщает Politeka.net.

В пресс-службе «Рівнеобленерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области на 24 марта производятся для обслуживания и модернизации сетей, что повышает их надежность и стабильность. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиком ограничений, чтобы учесть временные перебои при планировании ежедневных дел.

С 9 до 17 часов выключат электричество в селе Городыще. Обесточат следующие адреса этого населенного пункта:

И. Франка: 1-4, 6А, 7, 9-20, 21, 23-26, 28-33, 32-А, 35, 36, 38, 44, 46, 48

Б. Хмельныцького: 46

Будивельныкив: 1, 23

Вербова: 1-29, 27Б, 34А, 40, 44-47, 49, 49Б, 52, 54, 61, 64

Весела: 1-20, 22, 24, 26, 28, 30-32, 34-39, 41, 42, 44, 48

Весняна: 1-30, 30Б, 31-37, 39

Вышнева: 1-6, 8, 12-16, 18

Вышневый пров.: 1-4, 6, 4А

Гончарна: 1, 5, 26, 29, 31, 32А, 38, 40, 44, 46

Горна: 1-9, 11-13, 16, 6А

Грушевського: 16, 28, 55

Даныла Галыцького: 2, 19

Дружбы: 1А, 2, 7А

Зарична: 1-4, 6-15, 15А, 17, 18А, 1А, 2А, 3, СКЗ

Затышна: 1

Захидна: 18, 31, 33, 38

Зелена: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 26, 42

Квитнева: 15, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 42, 45, 49, 52, 53, 53А, 53а, 57

Княгыни Ольгы: 1-9, 9А

Козацька: 1-8, 10-22, 24

Котляревського: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 26, 30, 34, 40

Л. Украинкы: 1-21, 10А, 14а

Лугова: 1, 3-5, 8, 12

Лизянська: 2-7, 9, 12-14, 28, 29, 34-37, 41, 45, 46

Лизянськый пров.: 4, 5, 7

Лисова: 6А, 48

Мыру: 1-39, 4, 5, 6А

Молодижна: 2, 4, 10-12, 14-20, 22-23, 25, 27-32, 33-36, 38, 39, 45, 49-55, 59, 61, 63, 65, 72, 74, 79

Набережна: 1-6, 1А

Налывайка: 2, 2А, 3, 8, 9, 11, 17, 19, 30, 36, 41, 48

Незалежносты: 1, 2, 10-16, 18, 20-22, 28, 29, 31, 33, 35, 47я, 4А, 5А, 63

Незалежности пров.: 1, 6, 16

Нова: 3, 4, 7-11, 14-20, 22, 24, 26, 28, 28А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 8, 9

Орливська: 1-2, 1А, 1Б, 1Г, 2Б, 2В, 2А, 20, 26

Паркова: 1, 1А, 30

Парковый пров.: 1, 2

Поломська: 56, 66, 70, 86, 116

Польова: 2, 4, 17-19, 23-29, 31-38, 40, 41, 41А, 44, 53, 54, 61, 62, 66

Полянська: 1-5, 10-19, 1А, 20-29, 1А, 30-39, 3А, 40-46, 48, 49, 5, 50-55, 57, 58А, 58Б, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84

Полянськый: 3, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 23, 24, 26-29, 28А, 30, 32, 35, 39

Полиська: 6, 11

Прыслучанська: 1-2, 4-6, 8-10, 1А

Прыслучанськый пров.: 1

Пивнична: 1, 12, 15, 19, 29, 29А, 29Б, 29Г, 35, 36, 41, 41Г, 42

Садова: 20, 23-25, 27, 28, 40, 42, 44-46, 50, 51, 54, 56, 60, 62

Снигова: 2А, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 18, 20, 24

Сонячна: 1, 4, 5, 15, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 34, 40-43, 49, 57, 58

Терешковои: 1, 5, 8, 10-27, 30-35, 38, 39, 40, 42-44

Тыха: 1-3, 4-9, 1А, 12-16

Тычыны: 1-14, 17, 19, 20-21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Травнева: 2, 4, 6, 9, 11, 22, 26

Травневый пров.: 3

Федорова: 17

Хутир Ольшана: 1-4, 43, Хутірський пров.: 1

Церковна: 1, 2, 4, 9, 11, 13, 16

Чорновола: 1, 1А, 4

Шевченка: 100-116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 13А, 15А, 16-72

Шырока: 1-31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 5, 53, 55А, 6-9

Шкильна: 1А, 1Б, 2, 10, 11, 16, 20, 29

С 9 до 17 часов обесточат село Зирне. Ограничения будут действовать в домах по адресам:

Барвинкова — 12, 15, 19

Березнивська — 1-4, 6, 12

Билкивська — 1-3, 3д, 4, 5, 6, 8, 10-12, 15, 18, 20, 1В/1, 1в, 2-а-2, 2А, 2а, 2б, 2м, 38, 41

Бильчанська — 7

Вышнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вышневый пров. — 1, 3, 8

Депутатська — 1, 4-13

Зарична — 5

Затышна — 1-3, 5, 7

Зелена — 8, 10, 12-14, 17, 19, 21, 23, ТП-581

Зирне — 5, 6А, 31, КОВБ ЦЕХ, ТП-609

Каштановий

Левадна — 2-6, 8, 8А, 10, 12А

Лугова — 6, 8, 10, 13

Мальовныча — 1-2, 5-8, 11, 18

Медова — 7

Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежный пров. — 1, 3, 4

Незалежносты — 2, 16А

Осиння — 2, 4, 6, 13

Очеретянка — 1-2, 6, 6А, 6Н, 7, 9, 11А, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 35, 35А, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 59

П.Малынського — 1, 6-8, 10, 11, 14

Паркова — 1-2, 4, 7, 9, 11

Польова — 1, 1а

Райдужна — 1-2, 5-6, 9, 18

Спортывна — 6, 8, 13, 14, 22, 24Б

Тыха.

Тополева — 1-2, 2а, 11

Хутир Зирненська — 5, 6, 8А

Юности — 4, 6, 9

Юнисть — 8, 11

Кроме этого, с 9 до 17 часов 24 марта исчезнет электричество в селе Балашивка в домах, расположенных по адресам:

Леси Украинкы: 2

Лисова: 48

Незалежности: 1, 2, 10-12, 14, 16, 18, 20-22, 28, 29, 31, 33, 35, 47я, 4А, 5А, 63, 9

Незалежности пров.: 1, 6, 16.

