У Рівненській області 24 березня заплановані графіки відключення світла у окремих населених пунктах через проведення профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» зазначили, що вже оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня можливі тимчасові перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 24 березня проводяться для обслуговування та модернізації мереж, що підвищує їхню надійність і стабільність. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіком обмежень, щоб врахувати тимчасові перебої при плануванні щоденних справ.

З 9 до 17 години вимкнуть електрику в селі Городище. Знеструмлять наступні адреси цього населеного пункту:

І. Франка: 1-4, 6А, 7, 9-20, 21, 23-26, 28-33, 32-А, 35, 36, 38, 44, 46, 48

Б. Хмельницького: 46

Будівельників: 1, 23

Вербова: 1-29, 27Б, 34А, 40, 44-47, 49, 49Б, 52, 54, 61, 64

Весела: 1-20, 22, 24, 26, 28, 30-32, 34-39, 41, 42, 44, 48

Весняна: 1-30, 30Б, 31-37, 39

Вишнева: 1-6, 8, 12-16, 18

Вишневий пров.: 1-4, 6, 4А

Гончарна: 1, 5, 26, 29, 31, 32А, 38, 40, 44, 46

Горна: 1-9, 11-13, 16, 6А

Грушевського: 16, 28, 55

Данила Галицького: 2, 19

Дружби: 1А, 2, 7А

Зарічна: 1-4, 6-15, 15А, 17, 18А, 1А, 2А, 3, СКЗ

Затишна: 1

Західна: 18, 31, 33, 38

Зелена: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 26, 42

Квітнева: 15, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 42, 45, 49, 52, 53, 53А, 53а, 57

Княгині Ольги: 1-9, 9А

Козацька: 1-8, 10-22, 24

Котляревського: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 26, 30, 34, 40

Л. Українки: 1-21, 10А, 14а

Лугова: 1, 3-5, 8, 12

Лізянська: 2-7, 9, 12-14, 28, 29, 34-37, 41, 45, 46

Лізянський пров.: 4, 5, 7

Лісова: 6А, 48

Миру: 1-39, 4, 5, 6А

Молодіжна: 2, 4, 10-12, 14-20, 22-23, 25, 27-32, 33-36, 38, 39, 45, 49-55, 59, 61, 63, 65, 72, 74, 79

Набережна: 1-6, 1А

Наливайка: 2, 2А, 3, 8, 9, 11, 17, 19, 30, 36, 41, 48

Незалежності: 1, 2, 10-16, 18, 20-22, 28, 29, 31, 33, 35, 47я, 4А, 5А, 63

Незалежності пров.: 1, 6, 16

Нова: 3, 4, 7-11, 14-20, 22, 24, 26, 28, 28А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 8, 9

Орлівська: 1-2, 1А, 1Б, 1Г, 2Б, 2В, 2А, 20, 26

Паркова: 1, 1А, 30

Парковий пров.: 1, 2

Поломська: 56, 66, 70, 86, 116

Польова: 2, 4, 17-19, 23-29, 31-38, 40, 41, 41А, 44, 53, 54, 61, 62, 66

Полянська: 1-5, 10-19, 1А, 20-29, 1А, 30-39, 3А, 40-46, 48, 49, 5, 50-55, 57, 58А, 58Б, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84

Полянський: 3, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 23, 24, 26-29, 28А, 30, 32, 35, 39

Поліська: 6, 11

Прислучанська: 1-2, 4-6, 8-10, 1А

Прислучанський пров.: 1

Північна: 1, 12, 15, 19, 29, 29А, 29Б, 29Г, 35, 36, 41, 41Г, 42

Садова: 20, 23-25, 27, 28, 40, 42, 44-46, 50, 51, 54, 56, 60, 62

Снігова: 2А, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 18, 20, 24

Сонячна: 1, 4, 5, 15, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 34, 40-43, 49, 57, 58

Терешкової: 1, 5, 8, 10-27, 30-35, 38, 39, 40, 42-44

Тиха: 1-3, 4-9, 1А, 12-16

Тичини: 1-14, 17, 19, 20-21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Травнева: 2, 4, 6, 9, 11, 22, 26

Травневий пров.: 3

Федорова: 17

Хутір Ольшана: 1-4, 43, Хутірський пров.: 1

Церковна: 1, 2, 4, 9, 11, 13, 16

Чорновола: 1, 1А, 4

Шевченка: 100-116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 13А, 15А, 16-72

Широка: 1-31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 5, 53, 55А, 6-9

Шкільна: 1А, 1Б, 2, 10, 11, 16, 20, 29

З 9 до 17 години знеструмлять село Зірне. Обмеження будуть діяти в будинках за адресами:

Барвінкова — 12, 15, 19

Березнівська — 1-4, 6, 12

Білківська — 1-3, 3д, 4, 5, 6, 8, 10-12, 15, 18, 20, 1В/1, 1в, 2-а-2, 2А, 2а, 2б, 2м, 38, 41

Більчанська — 7

Вишнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вишневий пров. — 1, 3, 8

Депутатська — 1, 4-13

Зарічна — 5

Затишна — 1-3, 5, 7

Зелена — 8, 10, 12-14, 17, 19, 21, 23, ТП-581

Зірне — 5, 6А, 31, КОВБ ЦЕХ, ТП-609

Каштановий

Левадна — 2-6, 8, 8А, 10, 12А

Лугова — 6, 8, 10, 13

Мальовнича — 1-2, 5-8, 11, 18

Медова — 7

Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежний пров. — 1, 3, 4

Незалежності — 2, 16А

Осіння — 2, 4, 6, 13

Очеретянка — 1-2, 6, 6А, 6Н, 7, 9, 11А, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 35, 35А, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 59

П.Малинського — 1, 6-8, 10, 11, 14

Паркова — 1-2, 4, 7, 9, 11

Польова — 1, 1а

Райдужна — 1-2, 5-6, 9, 18

Спортивна — 6, 8, 13, 14, 22, 24Б

Тиха.

Тополева — 1-2, 2а, 11

Хутір Зірненська — 5, 6, 8А

Юності — 4, 6, 9

Юність — 8, 11

Крім цього, з 9 до 17 години 24 березня зникне електрика в селі Балашівка в будинках, що розташовані за адресами:

Лесі Українки: 2

Лісова: 48

Незалежності: 1, 2, 10-12, 14, 16, 18, 20-22, 28, 29, 31, 33, 35, 47я, 4А, 5А, 63, 9

Незалежності пров.: 1, 6, 16.

