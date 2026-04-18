Подорожание продуктов в Харькове становится все более ощутимым для бюджетов местных семей, поскольку цены на популярные товары продолжают расти, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Харькове подтверждают данные с официального сайта Минфина, базирующиеся на мониторинге ведущих супермаркетов страны.

Одним из лидеров роста стоимости стала свежемороженая скумбрия. Если в марте 2026 года средняя цена за килограмм этой рыбы составила 274,64 грн., то по состоянию на апрель она подскочила до 325,20 грн.

В некоторых магазинах, таких как Auchan, цена достигает 361,60 грн, тогда как в Megamarket рыбу еще можно найти за 295,00 грн.

Не менее стремительное подорожание продуктов в Харькове коснулось и овощного сегмента, в том числе помидор сорта «сливка».

По сравнению с мартовскім показателем в 191,02 грн. средняя стоимость килограмма томатов в апреле выросла до 237,83 грн.

Самая высокая цена зафиксирована в сети Megamarket - 267,60 грн, тогда как у Novus и Auchan овощи предлагают по 239,00 грн и 206,90 грн соответственно.

Кроме этого, средняя стоимость шампиньонов выросла со 150,52 грн в марте до 176,50 грн в апреле 2026 года.

Наиболее выгодное предложение предлагает «Metro» (159,00 грн), в то время как в «Megamarket» за килограмм шампиньонов придется выложить 219,00 грн.

Аналитики отмечают, что такие изменения в ценниках обусловлены сезонными факторами и логистическими сложностями, непосредственно влияющими на повышение ценников в супермаркетах.

Покупателям советуют внимательно сравнивать цены в разных сетях, поскольку разница на одном и том же товаре может достигать 50-70 гривен.

