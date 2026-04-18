Подорожчання продуктів у Харкові стає дедалі відчутнішим для бюджетів місцевих родин, оскільки ціни на популярні товари продовжують рости, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Харкові підтверджують дані з офіційного сайту Мінфіну, які базуються на моніторингу провідних супермаркетів країни.

Одним із лідерів зростання вартості стала свіжоморожена скумбрія. Якщо у березні 2026 року середня ціна за кілограм цієї риби становила 274,64 грн, то станом на квітень вона підскочила до 325,20 грн.

У деяких магазинах, як-от «Auchan», ціна сягає 361,60 грн, тоді як у «Megamarket» рибу ще можна знайти за 295,00 грн.

Не менш стрімке подорожчання продуктів у Харкові торкнулося і овочевого сегмента, зокрема помідорів сорту «сливка».

Порівняно з березневим показником у 191,02 грн, середня вартість кілограма томатів у квітні зросла до 237,83 грн.

Найвищу ціну зафіксовано в мережі «Megamarket» - 267,60 грн, тоді як у «Novus» та «Auchan» овочі пропонують по 239,00 грн та 206,90 грн відповідно.

Окрім цього, середня вартість печериць зросла зі 150,52 грн у березні до 176,50 грн у квітні 2026 року.

Найбільш вигідну пропозицію наразі пропонує «Metro» (159,00 грн), у той час як у «Megamarket» за кілограм печериць доведеться викласти 219,00 грн.

Аналітики зазначають, що такі зміни в цінниках зумовлені сезонними факторами та логістичними складнощами, які безпосередньо впливають на підняття цінників у супермаркетах.

Покупцям радять уважно порівнювати ціни в різних мережах, оскільки різниця на одному і тому ж товарі може сягати 50-70 гривень.

