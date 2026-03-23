В мэрии Черновцов сообщили о введении длительных изменений в проезде частного и общественного транспорта из-за ограничения движения, сообщает Politeka.

Ограничение движения транспорта в Черновцах на улице Фучика будет длиться минимум месяц с даты начала. Соответствующее распоряжение подписал мэр Роман Кличук.

Согласно документу, полное перекрытие участка началось еще 12 марта и продлится до 12 апреля. В настоящее время на объекте установлены соответствующие дорожные знаки, а патрульная полиция согласовала схему объезда.

Капитальный ремонт этой улицы стоимостью 32 миллиона гривен длится с прошлого года, и по его завершении проезд здесь станет преимущественно односторонним.

Интересно, что ограничение движения транспорта в Черновцах связано с восстановлением дороги, которую не ремонтировали более двух десятилетий.

Дорожное покрытие планируют устлать брусчаткой, ранее демонтированной с улиц Русской и Щербанюка.

Первоначально завершить все работы планировали еще в 2025 году, однако из-за задержек с заменой газовых труб и неблагоприятных погодных условий сроки пришлось пересмотреть.

Сейчас подрядчик активно работает над обустройством антикарманов на перекрестках и обустройством паркомест.

Параллельно с этим еще одно серьезное перекрытие произошло на улице Рошинской. С 20 марта проезд у дома №1 полностью перекрыт из-за строительства новой водопроводной камеры.

Эти работы являются частью модернизации городских сетей и продлятся достаточно долго, до 20 июня 2026 года. Для местных жителей это означает трехмесячный период неудобств.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость теперь актуальна.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость объявлена.

Как сообщала Politeka, работа для пенсионеров в Чернигове: где можно зарабатывать 27 тысяч гривен.