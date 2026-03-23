У мерії Чернівців повідомили про запровадження тривалих змін у проїзді приватного та громадського транспорту через обмеження руху, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях на вулиці Фучика триватиме щонайменше місяць від дати початку. Відповідне розпорядження підписав міський голова Роман Клічук.

Згідно з документом, повне перекриття ділянки розпочалося ще 12 березня і триватиме до 12 квітня. Наразі на об'єкті встановлено відповідні дорожні знаки, а патрульна поліція погодила схему об'їзду.

Капітальний ремонт цієї вулиці вартістю 32 мільйони гривень триває з минулого року, і після його завершення проїзд тут стане переважно одностороннім.

Цікаво, що обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язане з відновленням дороги, яку не ремонтували понад два десятиліття.

Дорожнє покриття планують встелити бруківкою, яку раніше демонтували з вулиць Руської та Щербанюка.

Початково завершити всі роботи планували ще у 2025 році, проте через затримки із заміною газових труб та несприятливі погодні умови терміни довелося переглянути.

Зараз підрядник активно працює над облаштуванням антикишень на перехрестях та впорядкуванням паркомісць.

Паралельно з цим, ще одне серйозне перекриття відбулося на вулиці Рошинській. З 20 березня проїзд поблизу будинку №1 повністю перекрито через будівництво нової водопровідної камери.

Ці роботи є частиною модернізації міських мереж і триватимуть досить довго, до 20 червня 2026 року. Для місцевих жителів це означає тримісячний період незручностей.

Джерело

Останні новини України:

