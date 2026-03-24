Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля может стать реальной, передает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет ПФУ на своем сайте .

Это произойдет, если не подтвердить факт отсутствия выплат от органов пенсионного обеспечения русской федерации.

Пока ежемесячные средства продолжают начисляться, но это решение временное и действует только до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года предусматривает, что пенсионеры, прошедшие в 2025 году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду о невыплатах из РФ, чтобы и дальше получать пенсию.

Для этого существует несколько способов:

Дистанционно – через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», отметив строку «Не получаю пенсию в другом государстве, в том числе от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи – ответить на соответствующий вопрос специалисту во время идентификации; ответ будет зафиксирован в решении об установлении или неустановке личности. В сервисном центре Пенсионного фонда – при подаче заявления на назначение, перерасчет, возобновление или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное уведомление позволяет избежать риска потери пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля. До конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию, чтобы обеспечить непрерывное получение средств.

Последние новости Украины:

