Своєчасне реагування дозволяє уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня.

Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня може стати реальною, передає Politeka.net.

Інформацію про це надає ПФУ на своєму сайті.

Це відбудеться,якщо не підтвердити факт відсутності виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Наразі щомісячні кошти продовжують нараховуватися, але це рішення тимчасове і діє лише до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року передбачає, що пенсіонери, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, повинні повідомити Пенсійний фонд про невиплати з РФ, щоб і надалі отримувати пенсію.

Для цього існують кілька способів:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши рядок «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на відповідне запитання фахівцю під час ідентифікації; відповідь буде зафіксована у рішенні про встановлення чи невстановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне повідомлення дозволяє уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня. До кінця року всім пенсіонерам також необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію, щоб забезпечити безперервне отримання коштів.

