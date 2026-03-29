Новая система оплаты проезда во Львове проходит этап временной корректировки, направленной на стабильное функционирование транспорта без повышения тарифов.

Во Львове введена новая система оплаты проезда повлекла за собой временные изменения в работе общественного транспорта, сообщает Politeka.

Цель нововведения – стабилизировать финансовое состояние перевозчиков без повышения стоимости билетов. Исполнительный комитет утвердил корректировку условий безналичных расчетов на один месяц. Ограничения будут действовать как временная мера по уменьшению нагрузки на транспортные предприятия.

Основной причиной стали значительные колебания цен на топливо: его стоимость выросла почти на 40% последнего пересмотра тарифов. Перевозчики просили повысить оплату проезда, но власти избрали альтернативные механизмы компенсации расходов.

Одно из ключевых решений – временная отмена бесплатных пересадок. Ограничение будет действовать с 11 марта по 11 апреля 2026 и позволит получить примерно 10 млн гривен дополнительных поступлений для закупки горючего и обеспечения стабильной работы транспорта.

Контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» усиливают для жителей других общин. ОТГ предоставили время до 16 марта для заключения договоров компенсации; в случае отсутствия карты ее деактивируют, что может сэкономить бюджету до 12 млн гривен ежемесячно.

Прием документов для оформления новых карт временно приостановлен для отдельных категорий, в частности некоторых пенсионеров и военных.

Таким образом, новая система оплаты проезда во Львове проходит этап временной корректировки, направленной на стабильное функционирование транспорта без повышения тарифов. Жителям советуют планировать поездки с учетом изменений и проверять условия пользования картами во избежание недоразумений во время передвижения по городу.

Источник

Последние новости Украины:

