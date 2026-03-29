Нова система оплати проїзду у Львові проходить етап тимчасового коригування, спрямованого на стабільне функціонування транспорту без підвищення тарифів.

У Львові запроваджена нова система оплати проїзду спричинила тимчасові зміни у роботі громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Мета нововведення — стабілізувати фінансовий стан перевізників без підвищення вартості квитків. Виконавчий комітет затвердив коригування умов безготівкових розрахунків на один місяць. Обмеження діятимуть як тимчасовий захід для зменшення навантаження на транспортні підприємства.

Основною причиною стали значні коливання цін на пальне: його вартість зросла майже на 40% від останнього перегляду тарифів. Перевізники просили підвищити оплату проїзду, але влада обрала альтернативні механізми компенсації витрат.

Одне з ключових рішень — тимчасове скасування безкоштовних пересадок. Обмеження діятиме з 11 березня до 11 квітня 2026 року та дозволить отримати приблизно 10 млн гривень додаткових надходжень для закупівлі пального та забезпечення стабільної роботи транспорту.

Контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» посилюють для жителів інших громад. ОТГ надали час до 16 березня для укладення договорів компенсації; у разі відсутності картки її деактивують, що може зекономити бюджету до 12 млн гривень щомісяця.

Прийом документів для оформлення нових карток тимчасово призупинено для окремих категорій, зокрема деяких пенсіонерів і військових.

Джерело

Останні новини України:

