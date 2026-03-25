В Івано-Франківську з 6 квітня вступає в дію новий графік руху транспорту, який передбачає запуск маршруту комунального громадського транспорту, передає Politeka.net.

Про це повідомили міський голова Руслан Марцінків та заступник міського голови Михайло Смушак.

Маршрут та схема руху

Новий маршрут курсуватиме від району «Метро» через Вовчинецький напрямок до автостанції № 2 на вулиці Мазепи. Далі транспорт рухатиметься вулицями Довженка та Петлюри, забезпечуючи зв’язок із ключовими житловими та комерційними районами міста.

Тип транспорту

Обслуговувати лінію будуть дуобуси — сучасні транспортні засоби, здатні працювати як на електротязі, так і на звичайному паливі. Це дозволить зменшити витрати пального, скоротити викиди шкідливих речовин і підвищити ефективність перевезень.

Переваги для пасажирів

Завдяки новому маршруту мешканці отримають зручний та швидкий доступ до центральних районів, автостанцій та торгових точок. Крім того, впровадження дуобусів сприятиме зниженню заторів на магістральних вулицях та підвищенню комфорту поїздок.

Запуск маршруту є частиною комплексної програми модернізації громадського транспорту в Івано-Франківську.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з усіма змінами та графіком руху, щоб звикнути до нового графіку руху транспорту в Івно-Франківську та планувати поїздки без затримок.

Крім того, в Івано-Франківській області повідомляли про новий графік руху поїздів.

Такі рішення пояснюють необхідністю проведення ремонтних робіт, які впливають на курсування транспорту в регіоні.

Джерело

Останні новини України:

