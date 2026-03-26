Графики отключения света в Кировоградской области на 27 марта были внедрены из-за важных работ энергетиков в части региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 27 марта затронут десятки адресов в разных населенных пунктах региона. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где света не будет, чтобы спланировать свои дела и минимизировать бытовые неудобства.

С 09:00 до 17:00 будут продолжаться плановые отключения электричества в населенном пункте Покровське. Ограничения вводятся через плановый ремонт и охватят следующие улицы:

Зарична — № 1, 3, 5А, 7А, 11, 13, 14Б, 30, 32-34, 36-37, 55К18, 58

Набережна — № 5-10, 10А, 11-13

Садова — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27-28, 30-31, 34, 36, 36А, 38-39, 39А, 41-45, 45А, 46, 48-50, 50А, 51-52, 54, 58, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 88, 92, 96

С 9:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в населенном пункте Нова Осота. Ограничения охватят следующие адреса:

Калынова — № 1-2, 11, 15-18, 27, 30, 34, 39-40, 46, 49-51, 55-57, 59, 61, 63, 67, 69-70, 72, 80, 82, 84

Тыха — № 1, 3, 7, 10-14, 17-19, 37, 44, 61, 63, 79, 81, 91

Вышнева — № 1-6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 107, 109

Мостовый пров. — № 1-2, 4, 6-7, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 53

Также будут выключать электричество в селе Стара Осота с 9:00 до 17:00. Света не станет в домах, находящихся по следующим адресам:

Дружбы — № 1, 4-6, 8-14, 16, 18-24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 66

Ивана Лисняка — № 1, 2-6, 8, 10-11, 12, 13-14, 16-17, 19-20, 22, 24-27, 31-32, 34-43, 45-46, 48-50, 52-53, 55-56, 58, 60-61, 64-66, 69, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 121, 127

Молодижна — № 76, 80, 92, 98, 100, 100А, 108, 126, 146, 148

Набережна — № 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 15-22, 24-26, 28, 31-33, 36, 38-46, 48-50, 52-54, 56, 60, 62, 71А, 73

Степова — № 1-5, 8, 13-15, 17, 21-22, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 49

Центральна — № 1-2, 5-9, 13-15, 17-23, 25-26, 28-31, 31А, 33-36, 38-39, 42-44, 46-47, 49-52, 54-55, 58, 61, 63-64, 64А, 65-66, 67А, 68-70, 72, 75, 77, 79-84, 99, 101, 103, 107

Шевченка — № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 103, 105, 109, 113, 115, 117, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143.

