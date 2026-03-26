Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые будут действовать в Винницкой области 27 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на официальном сайте «Винницаоблэнерго».

Графики отключения света в Винницкой области на 27 марта состоятся в определенные часы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и учесть возможные перебои с электроснабжением.

С 09:00 до 17:00 вводятся ограничения в населенном пункте Киблыч. Они вводятся на улицах:

Сергия Задорожного: 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 94, 96, 9 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 140

Шкильна: 1А

С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в населенном пункте Огиивка, однако свет исчезнет только в домах по адресам:

1 Травня: 2, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27

Анатолия Скрыпныка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 44, 46, 48, 52, 54, 56

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Перемогы: 1, 1/34, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 83А, 85, 87, 90/45, 93

Юрия Фармагея: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

С 09:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные обесточивания в населенном пункте Грузьке. Ограничения будут действовать в домах по следующим адресам:

1 Травня: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 17А, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Бузкова: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Зарична: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19

Захидна: 2, 3, 9, 14

И.Франка: 6, 9, 16, 19Б, 21, 23

Касьяна: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64

Квиткова: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18

Л.Украинкы: 3, 5, 6

Мичурина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 21

Молодижна: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

Новоселивка 1: 1

Пироговського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Польова: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13

Пушкина: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Свитанкова: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Сонячна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/26, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Шевченка: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 55

Шкильна: 16, 17, 18, 24, 25

переулок Шевченка: 2.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице: кто может рассчитывать на этот вид поддержки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: насколько сложна ситуация и чего ждать покупателям.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: какие суммы придется платить жителям.