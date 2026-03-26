Повышение пенсий в Винницкой области с 1 апреля касается не всех украинцев, а только определенных категорий.

С 1 апреля в Винницкой области начнется индексация пенсий, однако повышение выплат будет касаться всех граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в ПФУ.

Повышение пенсий в Винницкой области с 1 апреля, прежде всего, касается пенсионеров, которые продолжают работать. Речь идет о тех, у кого с момента назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

В Пенсионном фонде отмечают, что ежегодно такой перерасчет охватывает более 600 тысяч работающих пенсионеров, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине насчитывается около 2,8 миллионов таких граждан, а средний размер их выплаты составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

Размер повышения определяется индивидуально и зависит от количества страхового опыта, полученного после предварительного перерасчета.

Если пенсионер накопил не менее 24 месяцев опыта, при пересмотре учтут как дополнительный стаж, так и при необходимости обновленный уровень заработной платы.

Если этот период меньше, пенсию перечислят только с учетом дополнительных месяцев без изменения показателя заработка. При этом ранее примененный показатель средней зарплаты остается без изменений.

Для пенсионеров за выслугу лет действуют отдельные условия: перерасчет с учетом нового стажа и доходов возможен только по достижении пенсионного возраста. Право на автоматический пересмотр определяется на 1 марта, а если оно возникает позже, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

В общем, после пересчета размер выплат будет расти индивидуально — от примерно 100 до 2 595 гривен в зависимости от страхового стажа, уровня доходов и имеющихся доплат. В фонде отмечают, что все начисления производятся на основании актуальной информации о доходах и уплаченных взносах, что гарантирует точность и объективность расчетов.

Последние новости Украины:

