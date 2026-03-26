Із 1 квітня у Вінницькій області розпочнеться індексація пенсій, однак підвищення виплат стосуватиметься не всіх громадян, пише Politeka.net.
Про це повідомляють у ПФУ.
Підвищення пенсій в Вінницькій області з 1 квітня насамперед стосується пенсіонерів, які продовжують працювати. Йдеться про тих, у кого з моменту призначення або останнього перегляду пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.
У Пенсійному фонді зазначають, що щороку такий перерахунок охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні налічується близько 2,8 мільйона таких громадян, а середній розмір їхньої пенсії становить приблизно 7,16 тисячі гривень.
Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від кількості страхового досвіду, отриманого після попереднього перерахунку.
- Якщо пенсіонер накопичив не менше 24 місяців досвіду, при перегляді врахують як додатковий стаж, так і, за потреби, оновлений рівень заробітної плати.
- Якщо ж цей період менший, пенсію перерахують лише з урахуванням додаткових місяців без зміни показника заробітку. При цьому раніше застосований показник середньої зарплати залишається без змін.
Для пенсіонерів за вислугу років діють окремі умови: перерахунок із урахуванням нового стажу та доходів можливий лише після досягнення пенсійного віку. Право на автоматичний перегляд визначається станом на 1 березня, а якщо воно виникає пізніше, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою.
Загалом після перерахунку розмір пенсій зростатиме індивідуально — від приблизно 100 до 2 595 гривень залежно від страхового стажу, рівня доходів та наявних доплат. У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на підставі актуальної інформації про доходи та сплачені внески, що гарантує точність і об’єктивність розрахунків.
Останні новини України:
