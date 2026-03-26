Підвищення пенсій в Вінницькій області з 1 квітня стосується не всіх українців, а лише певних категорій.

Із 1 квітня у Вінницькій області розпочнеться індексація пенсій, однак підвищення виплат стосуватиметься не всіх громадян, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

Підвищення пенсій в Вінницькій області з 1 квітня насамперед стосується пенсіонерів, які продовжують працювати. Йдеться про тих, у кого з моменту призначення або останнього перегляду пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

У Пенсійному фонді зазначають, що щороку такий перерахунок охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні налічується близько 2,8 мільйона таких громадян, а середній розмір їхньої пенсії становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від кількості страхового досвіду, отриманого після попереднього перерахунку.

Якщо пенсіонер накопичив не менше 24 місяців досвіду, при перегляді врахують як додатковий стаж, так і, за потреби, оновлений рівень заробітної плати.

Якщо ж цей період менший, пенсію перерахують лише з урахуванням додаткових місяців без зміни показника заробітку. При цьому раніше застосований показник середньої зарплати залишається без змін.

Для пенсіонерів за вислугу років діють окремі умови: перерахунок із урахуванням нового стажу та доходів можливий лише після досягнення пенсійного віку. Право на автоматичний перегляд визначається станом на 1 березня, а якщо воно виникає пізніше, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою.

Загалом після перерахунку розмір пенсій зростатиме індивідуально — від приблизно 100 до 2 595 гривень залежно від страхового стажу, рівня доходів та наявних доплат. У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на підставі актуальної інформації про доходи та сплачені внески, що гарантує точність і об’єктивність розрахунків.

