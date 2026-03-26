Новый график движения поездов в Сумской области вступит в силу с 28 марта, сообщает Politeka.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", новый график движения поездов предусматривает изменения на железнодорожном направлении между Сумской и Черниговской областями для сохранения популярных рейсов в пиковые часы.

Нововведения касаются нескольких ежедневных пассажирских составов между Конотопом и Нежином, которые получили новые часы отправления и прибытия, чтобы пассажирам удобно было планировать маршруты в утренние и вечерние часы.

Новый график движения поездов в Сумской области предполагает, что №6451 Конотоп-Пасс. - Нежин будет отправляться в 08:54 и прибывать в 10:48.

А обратный рейс №6454 Нежин – Конотоп-Пас. будет курсировать с 11:20 до 13:19. Вечерние рейсы тоже обновлены: №6455 Конотоп-Пасс. – Нежин будет в пути с 17:38 до 19:30, а №6458 Нежин – Конотоп-Пасс. будет везти пассажиров с 17:05 до 19:05.

В рамках нововведений администрация "Укрзализныци" подчеркнула, что важно следить за объявлениями на вокзалах и в вагонах, поскольку в случае остановок безопасности пассажиры должны четко выполнять все указания железнодорожников.

Расписание изменено с учетом популярнейших пиковых рейсов, а также для повышения безопасности во время поездок.

Для актуальной информации о курсировании пассажирских составов и возможных изменений во время остановок безопасности рекомендуют регулярно проверять официальные ресурсы перевозчика и соблюдать все указания персонала вокзалов.

Билеты на пассажирские склады можно купить в кассах на железнодорожных вокзалах.

Напомним, Politeka писала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: что нужно подать в ПФУ до 1 апреля, чтобы сохранить деньги.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: как вырастет цена.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Сумской области: как могут подняться цены.