Пассажирам северного региона следует заранее планировать свои поездки и проверять время отправления электричек из-за нового графика движения поездов в Сумской области, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Сумской области обусловлен необходимостью технического обслуживания путей на направлениях в Конотоп, Кролевец и Ромен.

По официальному сообщению перевозчика, существенные изменения начнут действовать уже с 31 марта 2026 года. В частности, рейс №6543 сообщением Кролевец – Конотоп-Пас будет курсировать по-другому.

Данный пассажирский состав будет отправляться со станции Кролевец в 12:20 и прибывать в Конотоп в 13:20. Ранее этот экспресс отправлялся в 13.44 и завершал свой маршрут в 14.44 соответственно.

Такое изменение более чем на полтора часа требует от пассажиров особого внимания, чтобы вовремя попасть на перрон и не пропустить свой рейс из-за обновления в расписании.

Кроме внутренних маршрутов, новый график движения в Сумской области охватывает и поезда, обеспечивающие транспортное сообщение с соседней Полтавщиной.

В начале апреля железнодорожники внесли коррективы при отправке складов с узловой станции Ромодан в направлении города Ромны.

Так 1 апреля пригородный №6545 Ромодан – Ромны будет отправляться раньше обычного времени – в 17:28 вместо 17:34. На следующий день, 2 апреля, №6541 на этом же маршруте будет отправляться в 04:40 утра, хотя его выезд проходит на 04:45.

Эти несколько минут разницы могут быть критическими для тех, кто совершает пересадки с дальних рейсов, поэтому "Укрзализныця" просит жителей региона учитывать эти мелкие, но важные уточнения при планировании путешествий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: что нужно подать в ПФУ до 1 апреля, чтобы сохранить деньги.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: как вырастет цена.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Сумской области: как могут подняться цены.