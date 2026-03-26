Новий графік руху поїздів у Сумській області невдовзі почне діяти і принесе певні корективи у поїздки місцевих жителів.

Новий графік руху поїздів у Сумській області ввійде в силу з 28 березня, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів передбачає зміни на залізничному напрямку між Сумською та Чернігівською областями для збереження популярних рейсів у пікові години.

Нововведення стосуються кількох щоденних пасажирських складів між Конотопом та Ніжином, які отримали нові години відправлення та прибуття, щоб пасажирам було зручно планувати маршрути у ранкові та вечірні години.

Новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає, що №6451 Конотоп-Пас. - Ніжин відправлятиметься о 08:54 і прибуватиме о 10:48.

А зворотний рейс №6454 Ніжин - Конотоп-Пас. курсуватиме з 11:20 до 13:19. Вечірні рейси теж оновлено: №6455 Конотоп-Пас. - Ніжин буде в дорозі з 17:38 до 19:30, а №6458 Ніжин - Конотоп-Пас. везтиме пасажирів з 17:05 до 19:05.

В рамках нововведень, адміністрація "Укрзалізниці" наголосила, що важливо слідкувати за оголошеннями на вокзалах та у вагонах, оскільки у разі безпекових зупинок пасажири повинні чітко виконувати всі вказівки залізничників.

Розклад змінено з урахуванням найпопулярніших пікових рейсів, а також для підвищення безпеки під час поїздок.

Для актуальної інформації щодо курсування пасажирських складів та можливих змін під час безпекових зупинок рекомендують регулярно перевіряти офіційні ресурси перевізника та дотримуватися всіх вказівок персоналу вокзалів.

Квитки на пасажирські склади можна придбачти у касах на залізничних вокзалах.

