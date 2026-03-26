Прогноз погоды с 27 марта по 5 апреля в Запорожье обещает меняющиеся метеорологические условия, сообщает Politeka.
Прогноз погоды с 27 марта по 5 апреля в Запорожье основан на актуальных данных с сайта sinoptik.ua.
27 марта начнется в городе из пасмурной атмосферы, которая будет держаться до самого вечера. Температура воздуха ночью будет около +8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +12 градусов.
В течение дня ожидается мелкий дождь, который может усилиться поближе к вечеру. 28 марта принесет небольшое прояснение только к вечеру, в то время как утро и день будут облачными при дневной температуре +15 градусов.
Однако 29 марта снова огорчит горожан мрачным небом и вечерним дождем, хотя воздух прогреется до рекордных для этой недели +16 градусов.
Прогноз погоды с 27 марта по 5 апреля в Запорожье указывает на то, что начало новой недели 30 марта отметится ночным дождем, который утихнет только к утру.
Весь понедельник небо будет укрыто плотными облаками, а температура воздуха днем не поднимется выше +13 градусов при порывах ветра до 5.3 метра в секунду.
31 марта также в сплошной облачности без прояснений. Температурный фон зафиксируется на отметке +12 градусов в день и около +9 градусов в ночное время.
Первые дни апреля не принесут долгожданного солнца, ведь 1 апреля в городе снова будет пасмурно. Дневной максимум составит +11 градусов.
2 и 3 апреля дневная температура упадет до +10 градусов, а небо будет пасмурным до самого вечера.
Самыми холодными станут 4 и 5 апреля, когда ночные температуры опустятся до отметки +6 градусов, а днем воздух прогреется до +10 градусов.
