Прогноз погоди з 27 березня по 5 квітня у Запоріжжі обіцяє мінливі метеорологічні умови, повідомляє Politeka.
Прогноз погоди з 27 березня по 5 квітня у Запоріжжі базується на актуальних даних із сайту sinoptik.ua.
27 березня розпочнеться у місті з похмурої атмосфери, яка триматиметься до самого вечора. Температура повітря вночі становитиме близько +8 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12 градусів.
Протягом дня очікується дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. 28 березня принесе невелике прояснення лише під вечір, тоді як ранок та день будуть хмарними при денній температурі +15 градусів.
Проте 29 березня знову засмутить містян похмурим небом та вечірнім дощем, хоча повітря прогріється до рекордних для цього тижня +16 градусів.
Прогноз погоди з 27 березня по 5 квітня у Запоріжжі вказує на те, що початок нового тижня 30 березня відзначиться нічним дощем, який вщухне лише на ранок.
Весь понеділок небо буде вкрите щільними хмарами, а температура повітря вдень не підніметься вище +13 градусів при поривах вітру до 5.3 метра на секунду.
31 березня також в суцільній хмарності без жодних прояснень. Температурний фон зафіксується на позначці +12 градусів удень та близько +9 градусів у нічний час.
Перші дні квітня не принесуть довгоочікуваного сонця, адже 1 квітня у місті знову буде похмуро. Денний максимум становитиме +11 градусів.
2 та 3 квітня денна температура впаде до +10 градусів, а небо залишатиметься похмурим до самого вечора.
Найхолоднішими стануть 4 та 5 квітня, коли нічні температури опустяться до позначки +6 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +10 градусів.
