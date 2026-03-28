В Полтавской области 29 марта будут действовать плановые графики отключения света.

Графики отключения света продлятся много часов подряд в Полтавской области, в воскресенье, 29 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

В Полтавской области будут действовать плановые графики отключения света, связанные с проведением профилактических и ремонтных работ на сетях. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы электросистемы и снижения риска аварий в дальнейшем.

С 08:00 до 20:00 будут длиться дополнительные многочасовые отключения в селе Крамаренкы, однако электричество выключат по адресам:

Тараса Шевченко - 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 4 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146

С 08:00 до 20:00 вводятся отключения света в части былинков села Лытвыненкы по следующим адресам:

Переможцив — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29А, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова — 3, 7

С 08:00 до 20:00 будут введены дополнительные графики отключения света в населенном пункте Запсилля. Они коснутся таких улиц:

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Героив Украины — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузынська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Ивана Котляревського — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

Медовый (пров.) — 6, 7

Мыру (пров.) — 1, 3

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Пищаный (тупик) — 1, 3, 4

Свитанкова — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — 3, 4, 5, 6, 7

Степовый (пров.) — 1, 9

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплычна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132

Шкильна — 1, 4, 5, 6, 8, 9.

Последние новости Украины:

