Графики отключения света в Полтавской области в неделю с 30 марта по 5 апреля вводятся в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
Обнародованы подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 30 марта по 5 апреля. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.
30.03.2026 будут продолжаться дополнительные и плановые отключения электричества. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
с. Маркивка улицы:
- Тараса Шевченко - б.2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
с. Свичкареве улицы:
- Мыколы Гоголя — б.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12
- Молодижна — б.1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11
- Новосадова — б.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21
- Перемогы — б.1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35в
- Садова — б.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А
- Тараса Шевченка — б.1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30
- Шкильна — б.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а
- Шосейна — б.1, 3, 5, 7, 11, 13
- Юрия Кондратюка — б.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
31.03.2026 также будут продолжаться обесточивания. Их вводят из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Свет исчезнет с 08:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:
с.Забридкы улицы:
- Берегова (б. 1, 2),
- Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),
- пров.Дачный (б. 4, 5, 6),
- Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),
- пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),
- Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),
- пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),
- пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),
- пров.Лисный (б. 3),
- Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),
- Мыхайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),
- Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),
- Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),
- Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),
- Пролетарська (б. 14),
- пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),
- Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),
- пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),
- Соняшна (б. 1, 2),
- пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),
- пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5)
с.Зачепыливка улицы:
- Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),
- Заричанська (б. 1),
- Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),
- Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),
- Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),
- Ричкова (б. 1, 3),
- пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),
- Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13).
