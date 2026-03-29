Графики отключения света в Полтавской области в неделю с 30 марта по 5 апреля вводятся в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Обнародованы подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 30 марта по 5 апреля. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

30.03.2026 будут продолжаться дополнительные и плановые отключения электричества. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

с. Маркивка улицы:

  • Тараса Шевченко - б.2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

с. Свичкареве улицы:

  • Мыколы Гоголя — б.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12
  • Молодижна — б.1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11
  • Новосадова — б.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21
  • Перемогы — б.1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35в
  • Садова — б.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А
  • Тараса Шевченка — б.1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30
  • Шкильна — б.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а
  • Шосейна — б.1, 3, 5, 7, 11, 13
  • Юрия Кондратюка — б.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

31.03.2026 также будут продолжаться обесточивания. Их вводят из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Свет исчезнет с 08:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:

с.Забридкы улицы:

  • Берегова (б. 1, 2),
  • Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),
  • пров.Дачный (б. 4, 5, 6),
  • Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),
  • пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),
  • Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),
  • пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),
  • пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),
  • пров.Лисный (б. 3),
  • Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),
  • Мыхайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),
  • Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),
  • Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
  • Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),
  • Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
  • Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),
  • Пролетарська (б. 14),
  • пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
  • пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),
  • Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),
  • пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),
  • Соняшна (б. 1, 2),
  • пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),
  • пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5)

с.Зачепыливка улицы:

  • Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),
  • Заричанська (б. 1),
  • Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),
  • Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),
  • Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),
  • Ричкова (б. 1, 3),
  • пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),
  • Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что обещает этот проект.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.