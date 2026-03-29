Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Обнародованы подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 30 марта по 5 апреля. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

30.03.2026 будут продолжаться дополнительные и плановые отключения электричества. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

с. Маркивка улицы:

Тараса Шевченко - б.2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

с. Свичкареве улицы:

Мыколы Гоголя — б.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодижна — б.1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова — б.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемогы — б.1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35в

Садова — б.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — б.1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкильна — б.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а

Шосейна — б.1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрия Кондратюка — б.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

31.03.2026 также будут продолжаться обесточивания. Их вводят из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Свет исчезнет с 08:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:

с.Забридкы улицы:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачный (б. 4, 5, 6),

Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лисный (б. 3),

Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Мыхайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5)

с.Зачепыливка улицы:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Заричанська (б. 1),

Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Ричкова (б. 1, 3),

пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13).

