З'явилися детальні графіки відключення світла у Полтавській області на період з 30 березня по 5 квітня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня вводяться в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

30.03.2026 року будуть тривати додаткові та планові вимкнення електрики. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж обмеження будуть діяти з 08:00 до 17:00 години в наступних населених пунктах:

с. Марківка вулиці:

Тараса Шевченка — б.2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

с. Свічкареве вулиці:

Миколи Гоголя — б.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодіжна — б.1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова — б.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемоги — б.1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35в

Садова — б.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — б.1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкільна — б.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а

Шосейна — б.1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрія Кондратюка — б.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

31.03.2026 року також триватимуть знеструмлення. Їх вводять через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Світло зникне з 08:00 до 17:00 години в таких населених пунктах:

с.Забрідки вулиці:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачний (б. 4, 5, 6),

Заїжджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заїжджий (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацький (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавий (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лісний (б. 3),

Миру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Річний (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячний (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федірцівський (б. 1, 2, 3, 5)

с.Зачепилівка вулиці:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Зарічанська (б. 1),

Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Річкова (б. 1, 3),

пров.Річковий (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13).

