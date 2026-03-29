Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня вводяться в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.
30.03.2026 року будуть тривати додаткові та планові вимкнення електрики. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж обмеження будуть діяти з 08:00 до 17:00 години в наступних населених пунктах:
с. Марківка вулиці:
- Тараса Шевченка — б.2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
с. Свічкареве вулиці:
- Миколи Гоголя — б.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12
- Молодіжна — б.1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11
- Новосадова — б.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21
- Перемоги — б.1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35в
- Садова — б.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А
- Тараса Шевченка — б.1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30
- Шкільна — б.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а
- Шосейна — б.1, 3, 5, 7, 11, 13
- Юрія Кондратюка — б.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
31.03.2026 року також триватимуть знеструмлення. Їх вводять через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Світло зникне з 08:00 до 17:00 години в таких населених пунктах:
с.Забрідки вулиці:
- Берегова (б. 1, 2),
- Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),
- пров.Дачний (б. 4, 5, 6),
- Заїжджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),
- пров.Заїжджий (б. 1, 3, 10),
- Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),
- пров.Козацький (б. 1, 2, 4, 8, 10),
- пров.Ласкавий (б. 2, 3, 5, 7),
- пров.Лісний (б. 3),
- Миру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),
- Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),
- Молодіжна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),
- Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),
- Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),
- Пролетарська (б. 14),
- пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пров.Річний (б. 3, 4, 6, 8, 10),
- Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),
- пров.Сонячний (б. 2, 4, 6),
- Соняшна (б. 1, 2),
- пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),
- пров.Федірцівський (б. 1, 2, 3, 5)
с.Зачепилівка вулиці:
- Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),
- Зарічанська (б. 1),
- Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),
- Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),
- Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),
- Річкова (б. 1, 3),
- пров.Річковий (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),
- Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13).
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.
Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.