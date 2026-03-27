Благодаря таким мерам ограничения движения транспорта в Киеве будут иметь длительный эффект.

С 26 марта по 1 апреля в столице вводят ограничения движения транспорта в Киеве на нескольких важных магистралях, пишет Politeka.net.

Коммунальные службы восстанавливают дорожное покрытие после зимнего сезона, чтобы обеспечить безопасность и комфорт.

Ограничения частичные и поэтапные, что создает эффект «медленной пробки», ощутимый в течение всего дня. Особенно это заметно на мостах, где объездных дорог почти нет.

Северный мост в центре внимания

Самая большая нагрузка приходится на Северный мост, где ремонт продлится с 26 по 29 марта. Это одна из ключевых переправ между берегами Днепра, особенно для Троещины. Даже частичное сужение движения здесь сразу влияет на трафик по всему городу.

Ремонт охватывает несколько объектов

Кроме Северного моста работы проводят на путепроводах Приднепровского шоссе, пересечении с улицей Стройиндустрии, а также на мосту через Лыбидь на Столичном шоссе. Улица Лукьяновская будет ремонтироваться с 29 марта по 1 апреля в обоих направлениях, что перераспределит нагрузку на соседние дороги.

Причины ограничений

Эти работы не косметические — речь идет об устранении образовавшихся после зимы аварийных участков. Перепады температур, влажность и ежедневный поток транспорта разрушают покрытие, особенно на мостах и ​​путепроводах.

Сезон постоянных изменений

Март и апрель традиционно становятся пиковыми месяцами ремонтов в Киеве. В этом году ограничения вводят не точечно, а волнами по всему городу. Водителям придется адаптировать маршруты, ведь сегодняшний путь завтра может быть частично закрыт.

Что это значит для водителей

Даже если вы не едете через конкретный мост, поэтапные ограничения влияют на общий трафик. Возрастает нагрузка на объездные дороги, меняется скорость движения и появляются неожиданные задержки. Планировать поездки сейчас следует с запасом времени и следить за обновлениями в реальном времени.

В Киевавтодоре отмечают, что все ограничения временные и вводятся поэтапно. Плохие погодные условия могут корректировать график работ. Однако после завершения ремонта город получит обновленное покрытие, что сделает движение более предсказуемым.

Благодаря таким мерам ограничения движения транспорта в Киеве будут иметь длительный эффект, хотя временно водителям приходится мириться с пробками.

Источник

Последние новости Украины:

