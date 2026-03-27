З 26 березня до 1 квітня у столиці вводять обмеження руху транспорту в Києві на кількох важливих магістралях, пише Politeka.net.

Комунальні служби відновлюють дорожнє покриття після зимового сезону, щоб забезпечити безпеку та комфорт.

Обмеження часткові та поетапні, що створює ефект «повільного затору», який відчутний протягом усього дня. Особливо це помітно на мостах, де об’їзних шляхів майже немає.

Північний міст у центрі уваги

Найбільше навантаження припадає на Північний міст, де ремонт триватиме з 26 по 29 березня. Це одна з ключових переправ між берегами Дніпра, особливо для Троєщини. Навіть часткове звуження руху тут одразу впливає на трафік у всьому місті.

Ремонт охоплює кілька об’єктів

Окрім Північного мосту, роботи проводять на шляхопроводах Наддніпрянського шосе, перетині з вулицею Будіндустрії, а також на мосту через Либідь на Столичному шосе. Вулиця Лукʼянівська ремонтуватиметься з 29 березня до 1 квітня в обох напрямках, що перерозподілить навантаження на сусідні дороги.

Причини обмежень

Ці роботи не косметичні — йдеться про усунення аварійних ділянок, що утворилися після зими. Перепади температур, волога та щоденний потік транспорту руйнують покриття, особливо на мостах і шляхопроводах.

Сезон постійних змін

Березень та квітень традиційно стають піковими місяцями ремонтів у Києві. Цього року обмеження вводять не точково, а хвилями по всьому місту. Водіям доведеться адаптувати маршрути, адже сьогоднішній шлях завтра може бути частково закритим.

Що це означає для водіїв

Навіть якщо ви не їдете через конкретний міст, поетапні обмеження впливають на загальний трафік. Зростає навантаження на об’їзні дороги, змінюється швидкість руху та з’являються несподівані затримки. Планувати поїздки зараз варто з запасом часу і стежити за оновленнями в реальному часі.

У «Київавтодорі» наголошують, що всі обмеження тимчасові та вводяться поетапно. Погані погодні умови можуть коригувати графік робіт. Проте після завершення ремонту місто отримає оновлене покриття, що зробить рух більш передбачуваним.

Завдяки таким заходам обмеження руху транспорту в Києві матимуть довготривалий ефект, хоча тимчасово водіїм доводиться миритися з заторами.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.