С 2026 года доплаты для пенсионеров в Кировоградской области начали начислять для пожилых и ветеранов войны, сообщает Politeka.

Выплаты направлены на поддержание базовых потребностей и стабильности ежемесячных доходов.

Ветераны боевых действий получают дополнительно 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных и фиксированную надбавку в 40 гривен. Если пенсия вместе с надбавками меньше минимального уровня, государство компенсирует разницу через адресную помощь.

Ежемесячные надбавки по возрасту составляют: 70-74 года - 300 грн, 75-79 - 456 грн, более 80 - 570 гривен. Для пенсионеров старше 80 лет, проживающих самостоятельно и нуждающихся в посторонней помощи, предусмотрена ежемесячная поддержка около 1038 гривен.

Для оформления выплат необходимо подать медицинское заключение и заявление в Пенсионный фонд. После проверки документов принимается решение в установленном порядке. Это гарантирует, что доплаты для пенсионеров в Кировоградской области будут поступать своевременно и покрывать расходы на повседневную жизнь и уход.

Специалисты советуют контролировать обновление на портале Пенсионного фонда и готовить заранее документы. Своевременное оформление помощи позволяет планировать бюджет и гарантирует финансовую устойчивость старшего поколения.

Подробную информацию о порядке начисления надбавок можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда Кировоградской области. Регулярное обновление данных помогает оформлять все предусмотренные выплаты без задержек.

Пенсионерам и их семьям рекомендуют следить за обновлениями, чтобы своевременно получать все предусмотренные доплаты для пенсионеров в Кировоградской области.

