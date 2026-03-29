Це гарантує, що доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області надходитимуть вчасно.

З 2026 року доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області почали нараховувати для літніх людей та ветеранів війни, повідомляє Politeka.

Виплати спрямовані на підтримку базових потреб та стабільності щомісячних доходів.

Ветерани бойових дій отримують додатково 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних та фіксовану надбавку 40 гривень. Якщо пенсія разом із надбавками менша за мінімальний рівень, держава компенсує різницю через адресну допомогу.

Щомісячні надбавки за віком складають: 70–74 роки — 300 грн, 75–79 — 456 грн, понад 80 — 570 гривень. Для пенсіонерів старше 80 років, які проживають самостійно та потребують сторонньої допомоги, передбачено щомісячну підтримку близько 1038 гривень.

Для оформлення виплат необхідно подати медичний висновок і заяву до Пенсійного фонду. Після перевірки документів приймається рішення у встановленому порядку. Це гарантує, що доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області надходитимуть вчасно та покриватимуть витрати на повсякденне життя і догляд.

Фахівці радять контролювати оновлення на порталі Пенсійного фонду та готувати документи заздалегідь. Своєчасне оформлення допомоги дозволяє планувати бюджет і гарантує фінансову стабільність старшого покоління.

Детальну інформацію про порядок нарахування надбавок можна отримати на офіційному сайті Пенсійного фонду Кіровоградської області. Регулярне оновлення даних допомагає оформляти всі передбачені виплати без затримок.

Пенсіонерам та їхнім родинам радять стежити за оновленнями, щоб своєчасно отримувати всі передбачені доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області.

