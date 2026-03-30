В Полтавской области 31 марта будут действовать плановые графики отключения света.

Графики отключения света будут действовать в Полтавской области из-за плановых работ, которые будут действовать 31 марта, сообщает Polteka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

В Полтавской области 31 марта будут действовать графики отключения света, введенные из-за выполнения плановых и профилактических работ на электросетях. Такие меры необходимы для обеспечения стабильной работы системы электроснабжения и уменьшения риска возможных перебоев в будущем.

С 08:00 до 17:00 часов в селе Свичкареве продолжатся ограничения, однако они охватят только такие улицы:

Мыколы Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодижна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрия Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

С 08:00 до 17:00 в селе Забридькы не будет света из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Электричество выключат по следующим адресам:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

С 08:00 до 17:00 часов в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) дополнительно обесточат пгт.Нови Санжары. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Автомобилистив (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),

пров.Автомобилистив (б. 39),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),

пров.Коваливськый (б. 13а),

пров.Лилейный (б. 9),

Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),

пров.Новый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),

Памяти (б. 27),

Пушкина (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),

пров.Спортывный (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),

Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),

пров.Шкильный (б. 8),

пров.Шкильный (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),

Ювилейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),

пров.Якова Корыцького (б. 6/1).

С 08:00 до 17:00 будут действовать дополнительные графики отключения света в селе Малый Кобелячок. Электричество выключат по следующим адресам:

Гордия Скубия (б. 2, 3, 4, 4 а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40),

Квитнева (б. 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81),

пров.Набережный (б. 5, 8А, 9, 10, 11, 12),

Незалежности (б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44),

Садова (б. 1, 1а, 2, 5, 6),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35).

