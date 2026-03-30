Графіки відключення світла будуть діяти у Полтавській області через планові роботи, що будуть діяти 31 березня, повідомляє Polteka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

У Полтавській області 31 березня діятимуть графіки відключення світла, запроваджені через виконання планових і профілактичних робіт на електромережах. Такі заходи необхідні для забезпечення стабільної роботи системи електропостачання та зменшення ризику можливих перебоїв у майбутньому.

З 08:00 до 17:00 години в селі Свічкареве тривимуть обмеження, проте вони охоплять лише такі вулиці:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

З 08:00 до 17:00 години в селі Забрідки не буде світла через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Електрику вимкнуть за такими адресами:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

З 08:00 до 17:00 години у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) додатково знеструмлять смт.Нові Санжари. Обмеження діятимуть за наступними адресами:

Автомобілістів (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),

пров.Автомобілістів (б. 39),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),

пров.Ковалівський (б. 13а),

пров.Лілейний (б. 9),

Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),

пров.Новий (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),

Пам'яті (б. 27),

Пушкіна (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),

пров.Спортивний (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),

Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),

пров.Шкільний (б. 8),

пров.Шкільний (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),

Ювілейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),

пров.Якова Корицького (б. 6/1).

З 08:00 до 17:00 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла в селі Малий Кобелячок. Електрику вимкнуть за такими адресами:

Гордія Скубія (б. 2, 3, 4, 4 а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40),

Квітнева (б. 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81),

пров.Набережний (б. 5, 8А, 9, 10, 11, 12),

Незалежності (б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44),

Садова (б. 1, 1а, 2, 5, 6),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35).

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.