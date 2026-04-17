Подорожание проезда в Хмельницкой области зафиксировали на пригородных маршрутах за последние недели.

Подорожание проезда в Хмельницкой области произошло в пригородном общественном транспорте района, сообщает Politeka.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на работников автовокзала. По словам кассирши Марьяны, повышение тарифов связано, прежде всего, с ростом цен на топливо.

Перевозчики вынуждены были пойти на подорожание проезда в Хмельницкой области после того, как выросли в цене бензин и дизель. Стоимость поездок выросла в среднем на 10–20 гривен.

Изменения уже ощутили пассажиры. В частности, в селе Давыдковцы, расположенном примерно в 17 километрах от областного центра, стоимость билета выросла до 35 гривен.

Местные жители реагируют на это по-разному. Некоторые жалуются на дополнительную финансовую нагрузку, ведь затраты на дорогу существенно выросли, особенно для тех, кто ежедневно ездит на работу.

В то же время, другие жители отмечают, что хотя повышение и вызывает недовольство, его частично понимают, учитывая общую экономическую ситуацию в стране.

Как пояснил один из водителей, ключевым фактором стал резкий рост стоимости дизельного горючего, который поднялся примерно на 15 гривен за литр.

В таких условиях работать по старым тарифам стало экономически невыгодно. По его словам, даже при достаточном количестве пассажиров средств едва хватало на покрытие расходов, а иногда только на горючее.

В областной военной администрации отмечают, что тарифы на пригородные перевозки не регулируются государством. Согласно действующему законодательству, перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость билета.

Если цена на горючее повысится более чем на 10%, это может стать основанием для подорожания проезда в Хмельницкой области.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львовской области: зимняя погода наделала беды, о чем предупреждают украинцев.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона во Львове: стало известно, когда в 2026 году выключат тепло.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области: кто и куда может обратиться за поддержкой.