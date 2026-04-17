Подорожчання проїзду у Хмельницькій області відбулося у приміському громадському транспорті району, повідомляє Politeka.

Про це інформує «Суспільне» з посиланням на працівників автовокзалу. За словами касирки Мар’яни, підвищення тарифів пов’язане передусім зі зростанням цін на пальне.

Перевізники були змушені піти на подорожчання проїзду у Хмельницкій області після того, як виросли в ціні бензин і дизель. Вартість поїздок зросла в середньому на 10–20 гривень.

Зміни вже відчули пасажири. Зокрема, у селі Давидківці, яке розташоване приблизно за 17 кілометрів від обласного центру, вартість квитка зросла до 35 гривень.

Місцеві жителі реагують на це по-різному. Дехто скаржиться на додаткове фінансове навантаження, адже витрати на дорогу суттєво зросли, особливо для тих, хто щодня їздить на роботу.

Водночас інші мешканці зазначають, що хоча підвищення й викликає невдоволення, його частково розуміють з огляду на загальну економічну ситуацію в країні.

Як пояснив один із водіїв, ключовим фактором стало різке зростання вартості дизельного пального, яке піднялося приблизно на 15 гривень за літр.

За таких умов працювати за старими тарифами стало економічно невигідно. За його словами, навіть при достатній кількості пасажирів коштів ледве вистачало на покриття витрат, а іноді - лише на пальне.

В обласній військовій адміністрації зазначають, що тарифи на приміські перевезення не регулюються державою. Відповідно до чинного законодавства, перевізники мають право самостійно встановлювати вартість квитка.

Якщо ціна на пальне підвищиться більш ніж на 10%, це може стати підставою для нового подорожчання проїзду в Хмельницькій області.

Джерело

Останні новини України:

