Жителям советуют заранее ознакомиться с графиком отключения света в Харьковской области на 31 марта.

Графики отключения света в Харьковской области на 31 марта вводятся в части населенных пунктов в связи с плановыми и профилактическими работами, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Люботинского городского территориального общества.

Жителям советуют заранее ознакомиться с перечнем населенных пунктов и конкретными адресами, где возможны временные перебои с электроснабжением, чтобы вовремя подготовиться. Графики отключения света в Харьковской области на 31 марта продлятся в городе Люботын. Ограничения будут продолжаться с 9 до 17 часов по следующим адресам:

в-д Дуншовськый — 3, 4, 6

Дуншовська — 53/2, 55

Нызова — 1, 2, 3, 4, 5/44, 6, 7, 8, 9, 10

Ревчанська — 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36/57, 37, 38, 39, 40/64, 41/12, 42, 43/15, 45, 47, 49

Гавенка — 2, кв.1, кв.2, кв.3, кв.4; 6, кв.1, кв.2, кв.3, кв.4; 8, кв.1

Шевченка — 3, кв.2; 5; 7; 114; 122А; 124; 128; 132.

Также водятся дополнительные отключения с 8 до 17 часов в селе Кочетивка. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Будивельна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62Д, 63, 65, 67, 69, 71

Харкивська — 2, 4, 4А, 6А, 6Б, 8, 26, 32, 46, 50, 52, 54, 56А, 58, 58А, 60, 62, 62Г.

С 8 до 17 часов будут дополнительно выключать электричество в селе Зачепыливка на следующих улицах:

Весняна — 60, 62, 64, 66

Захысныкив Украины — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 66, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92

Новонабережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14

Озерна — 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 55А

Садова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8В, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 23, 23Б, 25, 27, 31, 33, 37, 37А, 39, 41

Соборна — 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–99, 100–109, 111–136, 138–154, 156–167, 170–178, 179–197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225

Тыха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 34

Харкивська — 46

пров. Вышневый — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

