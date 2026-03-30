Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіком відключення світла у Харківській області на 31 березня.

Графіки відключення світла у Харківській області на 31 березня вводяться в частині населених пунктів, у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Люботинська міська територіальна громада.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з переліком населених пунктів та конкретних адрес, де можливі тимчасові перебої з електропостачанням, щоб вчасно підготуватися. Графіки відключення світла у Харківській області на 31 березня триватимуть у місті Люботин. Обмеження триватимуть з 9 до 17 години за такими адресами:

в-д Дуншовський — 3, 4, 6

Дуншовська — 53/2, 55

Низова — 1, 2, 3, 4, 5/44, 6, 7, 8, 9, 10

Ревчанська — 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36/57, 37, 38, 39, 40/64, 41/12, 42, 43/15, 45, 47, 49

Гавенка — 2, кв.1, кв.2, кв.3, кв.4; 6, кв.1, кв.2, кв.3, кв.4; 8, кв.1

Шевченка — 3, кв.2; 5; 7; 114; 122А; 124; 128; 132.

Також водяться додаткові вимкнення з 8 до 17 години в селі Кочетівка. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Будівельна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62Д, 63, 65, 67, 69, 71

Харківська — 2, 4, 4А, 6А, 6Б, 8, 26, 32, 46, 50, 52, 54, 56А, 58, 58А, 60, 62, 62Г.

З 8 до 17 години додатково вимикатимуть електрику в селі Зачепилівка на таких вулицях:

Весняна — 60, 62, 64, 66

Захисників України — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 66, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92

Новонабережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14

Озерна — 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 55А

Садова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8В, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 23, 23Б, 25, 27, 31, 33, 37, 37А, 39, 41

Соборна — 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–99, 100–109, 111–136, 138–154, 156–167, 170–178, 179–197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225

Тиха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 34

Харківська — 46

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

