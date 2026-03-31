В Виннице вводятся графики отключения света на апрель, однако их дополнят по возможности.

В Виннице на апрель запланированы временные отключения электроэнергии на многочисленных улицах города в связи с проведением плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

По информации «Вінницяобленерго», технические работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, утверждены подробные графики отключения света на этот период.

В Виннице вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться с учетом ситуации в энергосети.

02.04.2026 года будут выключать электричество с 9 до 16 часов через плановые работы, однако они охватят только следующие адреса:

Богдана Ступкы — 3, 19, 21

Громова — 3, 11, 15

Исмаила Гаспрынського — 1, 3-15, 17-20, 22

Репина — 2, 2А, 3, 3А, 4-13, 18, 25А

Чорновола — 9, 11, 13, 17, 19, 23

пров. 2-й Громова — 3, 4, 4А, 8

пров. Исмаила Гаспрынського — 3-10

08.04.2026 с 9 до 16:00 будут продолжаться отключения. Они охватят дома, расположенные на следующих улицах:

Магистратська - 4А, 104, 106, 108, 110, 112, 112А, 114, 116, 116/1, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134

10.04.2026 года с 9 до 15 часов вводятся ограничения, которые продлятся в таких улицах:

Складська - 1Б, 2, 7-7Б, 9-10Б, 11-14Д, 16, 16А, 18, 18А, 19Б, 20-20Г, 22, 23, 23А; 16А

Тяжиливськый 1 — 1

13.04.2026 года с 9 до 16:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Они касаются таких улиц:

600-Риччя — 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Андрия Первозванного — 2, 4А

Джозефа Конрада — 1-8, 10-12, 13-20, 21-22Б, 24, 25, 27-38, 40-49, 52, 54, 56, 58, 60, 62-62А

И. Савченко — 3-7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-21А, 23, 25

Левка Лукяненка — 31, 86, 90, 92-95, 97-110, 112-114А, 115-118А, 120-132Б, 133-134А, 136-138, 140-142, 144-144А, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160-160А, 162, 164, 166-166А, 168, 174/2

Мыколы Бытынського — 1-9, 9А, 11-26, 28, 30, 30А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-48А

Садова — 1-6, 6А, 8, 8/1, 8/7, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 20, 22-22Б, 26

Садовського — 1-9, 9А, 9Б, 10-12, 11А, 13-18, 18А, 19-24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38-40, 40А, 42, 44.

