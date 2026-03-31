У Вінниці вводяться графіки відключення світла на квітень, проте їх доповнять при можливості.

У Вінниці на квітень заплановані тимчасові відключення електроенергії на численних вулицях міста у зв’язку з проведенням планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

За інформацією «Вінницяобленерго», технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання. Щоб мінімізувати незручності для мешканців, затверджено детальні графіки відключень світла на цей період.

02.04.2026 року вимикатимуть електрику з 9 до 16 години через планові роботи, проте вони охоплять тільки такі адреси:

Богдана Ступки — 3, 19, 21

Громова — 3, 11, 15

Ісмаїла Гаспринського — 1, 3-15, 17-20, 22

Рєпіна — 2, 2А, 3, 3А, 4-13, 18, 25А

Чорновола — 9, 11, 13, 17, 19, 23

пров. 2-й Громова — 3, 4, 4А, 8

пров. Ісмаїла Гаспринського — 3-10

08.04.2026 з 9 до 16:00 години триватимуть вимкнення. Вони охоплять будинки, що розташовані на наступних вулиці:

Магістратська — 4А, 104, 106, 108, 110, 112, 112А, 114, 116, 116/1, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140

10.04.2026 року з 9 до 15 години вводяться обмеження, які будуть тривати в таких вулицях:

Складська — 1Б, 2, 7-7Б, 9-10Б, 11-14Д, 16, 16А, 18, 18А, 19Б, 20-20Г, 22, 23, 23А; 16А

Тяжилівський 1 — 1

13.04.2026 року з 9 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються таких вулиць:

600-Річчя — 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Андрія Первозванного — 2, 4А

Джозефа Конрада — 1-8, 10-12, 13-20, 21-22Б, 24, 25, 27-38, 40-49, 52, 54, 56, 58, 60, 62-62А

І. Савченко — 3-7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-21А, 23, 25

Левка Лук'яненка — 31, 86, 90, 92-95, 97-110, 112-114А, 115-118А, 120-132Б, 133-134А, 136-138, 140-142, 144-144А, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160-160А, 162, 164, 166-166А, 168, 174/2

Миколи Битинського — 1-9, 9А, 11-26, 28, 30, 30А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-48А

Садова — 1-6, 6А, 8, 8/1, 8/7, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 20, 22-22Б, 26

Садовського — 1-9, 9А, 9Б, 10-12, 11А, 13-18, 18А, 19-24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38-40, 40А, 42, 44.

