Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Киевской области на апрель и учесть временные перебои при планировании ежедневных дел.

Графики отключения света в Киевской области на апрель будут продолжаться по части региона, в связи с плановыми и профилактическими работами, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Графики отключения света в Киевской области на апрель вводят в связи с профилактическими работами, направленными на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварий в сетях. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками и учесть временные перебои при планировании ежедневных дел.

В Киевской области вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться с учетом ситуации в энергосети.

01.04.2026 года с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Поэтому будут выключать электричество по следующим адресам:

с. Гланышив с 10:00–15:00 часов на улицах:

Вышнева

Молодижна — 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17

Набережна — 1, 4, 6, 7, 8, 9

Покровська — 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 79

Польова

Садова — 1, 2, 3, 4, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34

Шевченка Тараса — 4А

Шкильна — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65

г. Переяслав с 08:30–20:00 часов на улицах:

Верхний Вал — 3, 5, 7, 9, 11

Кыивська — 8, 20, 22, 22А, 23, 25

Покровська — 9, 10Тюльпан, 30, 32, 32 зуп, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49А

Сикорського Мыхайла — 9, 11, 11/4, 14, 14п.1-3, 18, 20

Сковороды Грыгория — 70, 93, 95

Переяславськои Рады площа — 1

02.04.2026 будут длиться дополнительные графики отключения света с 09:00–19:00 часов в селе Светильня. Ограничения будут продолжаться на улицах:

Будивельныкив, Захысныкив, Коцюбынського, Механизаторив, Мыхайливська, пров. Механызаторив, Жовтнева, Космонавтив, Набережна, пров. Козачый.

03.04.2026 года будут введены обесточения, которые продлятся с 9 до 19 часов по следующим адресам:

с. Гаево ул. Центральна

пос. Велыка Дымерка ул. Княгыни Ольги

04.04.2026 года дополнительно выключат электричество с 8 до 17 часов в селе Мартусивка. В это время не будет света в домах, находящихся по следующим адресам:

Борыспильська — 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 15Б; 16; 16А; 16-Б; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 50А; 6; 7-Б; 8; 9; 9-Б

Выноградна — 1; 11; 12; 13; 15; 20; 4; 7; 8; 9

Вышнева — 1; 4; 7; 8

Дачна — :0300; 12; 13; 15; 16; 1637; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 3; 30; 31; 5; 8

Дружбы — 12; 1-Г; 1Ж; 1-Л; 25; 26; 2А; 33; 34; 35; 35А; 37; 3А; 3Б; 4; 40; 45; 7; 8; 9

Заводська — 1; 11А; 12; 15; 17; 17Б; 1В; 2; 3; 4; 5; 5/2; 50; 6; 7; 7А; 8; 8А; 8Б

Калынова — :0825; 10; 15; 17; 6; 8; 9

Каштанова — 1; 13; 15; 16; 18; 19; 4А; 4Б; 8А; 97ДІЛ.; ТП-994/Л-2 оп. 5

Козацька — 1; 12; 13; 14; 17А; 19; 3; 5; 7-А; 7В; 7-Г; 8; ОП_10

Леси Украинкы — :0244; 1; 10; 12; 2; 3; 4; 6; 8

Моисеева — 65

Мойсеева — 28-А; 39; 41-А; 49; 60; 60-Б; 69А

Молодижна — 1; 1/1; 10; 1А; 1Б; 1Г; 2; 2А; 2Б; 3; 3-Б; 4; 5; 5А; 5-В; 6; 7; 8

Перемогы — 13; 15; 17; 3; 5; 9

Поле

Польова — :0252; 10; 6

Промыслова — 1; 1/1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 2А; 2Б; 2В; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41; 41Б; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 4В; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 5А; 6; 60; 60/2; 60/3; 61; 62; 63; 64; 68; 69; 7; 71; 73; 8; 9

Садова — 15; 16

Сонячна — 12; 22; 29

Травнева — 1; 11; 12; 14; 16; 1639; 16А; 16Б; 18; 18А; 18Б; 19; 1А; 3; 6; 6-А; 7; 81

Украинська — 1; 10; 10А; 10Б; 11; 12; 13; 14А; 14Б; 16; 17; 18; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 8/1; 9

Франка — 10; 13; 17; 1А; 9

Чубынського — :1068; 1; 10; 11; 12-А; 1-Д; 2; 20; 24; 24А; 26; 27; 28; 2-Б; 3; 30; 34; 4; 5; 6; 7; 70

Шевченка — 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 3; 30; 31; 31-А; 34; 34А; 36; 38; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 8Г; 8Д; 9; ПРОВ.31

Шырока — 1; 1/1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 25А; 27; 27А; 2А; 3; 4; 5; 6; 6A; 7; 8; 9

Шкильна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 20А; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Яблунева — 29

пров. Дружбы — 2

пров. Кыивськый — 1; 2; 3; 5; 7; 7А

пров. Кооператывный — 1; 2; 4; 6

пров. Котляревського — 1; 12; 4; 4А; 5; 5А; 8; 9

пров. Радгоспный — 1/1; 11; 15; 17; 2; 4; 5; 6; 7; 9

пров. Шевченка — 3

пров. Шкильный — 1; 10; 2; 2А; 4; 6; 8.

