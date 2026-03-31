График отключения газа с 1 по 2 апреля в Харькове предусматривает временное прекращение газоснабжения в нескольких районах.

График отключения газа с 1 по 2 апреля в Харькове будет введен из-за плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

График отключения газа с 1 по 2 апреля в Харькове предоставили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

1 апреля специалисты будут обследовать внутридомовые системы газоснабжения в Холодногорском районе.

Временно снабжение голубым топливом будет прекращено по адресам пер. Добродецкого дом. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ул. Беловежская дом. 12/47, 13 и пер. Митинговая, 41.

После завершения работ и при условии доступа к каждому помещению газоснабжение будет восстановлено, а жильцам рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами.

2 апреля работы продолжатся в Основянском районе города. Временное прекращение газоснабжения коснется потребителей по адресу ул. Гольдберговская, 114.

Жителям этого дома также советуют перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ специалистам для проверки внутридомовых систем.

В рамках графика отключения газа с 1 по 2 апреля работы в Харькове выполняются для обеспечения безопасного и эффективного использования голубого топлива.

Обеспечение доступа к квартирам обязательно для проведения технического осмотра и последующего восстановления подачи топлива.

Потребителям напоминают, что учет данной информации от специалистов ООО "Газораспределительные сети Украины" поможет избежать бытовых трудностей.

Временные неудобства продлятся только при выполнении работ, после чего газоснабжение возобновят во всех указанных домах.

