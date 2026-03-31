Графік відключення газу з 1 по 2 квітня у Харкові передбачає тимчасові припинення газопостачання у кількох районах.

Графік відключення газу з 1 по 2 квітня у Харкові введуть через планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу з 1 по 2 квітня у Харкові надали на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

1 квітня спеціалісти обстежуватимуть внутрішньобудинкові системи газопостачання у Холодногірському районі.

Тимчасово постачання блакитного палива буде припинено за адресами пров. Добродецького буд. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, вул. Біловезька буд. 12/47, 13 та пров. Мітинговий, 41.

Після завершення робіт і за умови доступу до кожного помешкання газопостачання буде відновлено, а мешканцям рекомендують перекрити крани перед газовими приладами.

2 квітня роботи продовжаться в Основ’янському районі міста. Тимчасове припинення газопостачання торкнеться споживачів за адресою вул. Гольдбергівська, 114.

Мешканцям цього будинку також радять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ спеціалістам для перевірки внутрішньобудинкових систем.

У рамках графіка відключення газу з 1 по 2 квітня у Харкові роботи виконуються для гарантування безпечного та ефективного використання блакитного палива.

Забезпечення доступу до квартир є обов’язковим для проведення технічного огляду та подальшого відновлення подачі палива.

Споживачам нагадують, що врахування даної інформації від фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України", допоможе уникнути побутових труднощів.

Тимчасові незручності триватимуть лише під час виконання робіт, після чого газопостачання відновлять у всіх зазначених будинках.

Останні новини України:

