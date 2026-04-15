Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в начале 2026 года предусматривает более тысячи доступных мест во временных заведениях для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Об этом сообщают местные службы.

Жилье расположено в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис». Переселенцы могут выбирать варианты в зависимости от состава семьи и продолжительности проживания. Некоторые объекты предназначены для короткого пребывания, другие – на более длительный срок.

Для уточнения наличия свободных мест рекомендуют обращаться в департамент социальной защиты Запорожской ОГА. Специалисты консультируют о правилах поселения, необходимых документах и ​​условиях проживания. Контакты для справок: 061-764-42-65 или горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Дополнительную информацию предоставляет координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский.

Чтобы оформить жилье, переселенцам необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документы членов семьи. При наличии льгот представляют соответствующие подтверждения. По прибытии заключается договор сроком на шесть месяцев с возможностью продления. Документы можно подать в течение 30 дней после заселения.

Для удобства доступна цифровая регистрация через сервис Дія, что сокращает время ожидания и упрощает процедуру оформления. Все помещения, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, оборудованы базовыми условиями для комфортного проживания.

Местные службы отмечают, что информацию постоянно обновляют. Перед заселением советуют уточнять наличие мест и выбирать наиболее удобную локацию, чтобы переселенцы получили поддержку быстро и без лишних затруднений.

Для жителей, нуждающихся в долгосрочном проживании, предусмотрены дополнительные программы социальной поддержки, включая предоставление бытовой техники и вспомогательных услуг.

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.