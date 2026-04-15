Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі на початку 2026 року передбачає більше тисячі доступних місць у тимчасових закладах для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють місцеві служби.

Житло розташоване у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах та шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс». Переселенці можуть обирати варіанти залежно від складу сім’ї та тривалості проживання. Деякі об’єкти призначені для короткого перебування, інші — на триваліший термін.

Для уточнення наявності вільних місць рекомендують звертатися до департаменту соціального захисту Запорізької ОДА. Фахівці консультують щодо правил поселення, необхідних документів і умов проживання. Контакти для довідок: 061-764-42-65 або гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Додаткову інформацію надає координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський.

Щоб оформити житло, переселенцям потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документи членів сім’ї. За наявності пільг подають відповідні підтвердження. Після прибуття укладається угода терміном на шість місяців з можливістю продовження. Документи можна подати протягом 30 днів після заселення.

Для зручності доступна цифрова реєстрація через сервіс «Дія», що скорочує час очікування та спрощує процедуру оформлення. Усі приміщення, де надають безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, обладнані базовими умовами для комфортного проживання.

Місцеві служби наголошують, що інформацію постійно оновлюють. Перед заселенням радять уточнювати наявність місць та обирати найбільш зручну локацію, щоб переселенці отримали підтримку швидко та без зайвих труднощів.

Для мешканців, які потребують довгострокового проживання, передбачені додаткові програми соціальної підтримки, включно з наданням побутової техніки та допоміжних послуг.

