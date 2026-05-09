Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области в мае 2026 предусматривает повышенные выплаты для отдельных категорий граждан.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области начала поступать вместе с майскими пенсиями после старта финансирования выплат Пенсионным фондом Украины, сообщает Politeka.

Часть граждан получит доплаты по возрасту, стажу, а также единовременную выплату в размере 1500 гривен.

Повышение касается граждан, которым перечислили пенсии в соответствии с постановлением Кабинета Министров №236.

На 3 мая Пенсионный фонд уже направил 1,2 млрд грн на выплату пенсий через "Укрпочту". Еще 84,3 млн. грн. было выделено на оплату больничных.

Также с начала месяца органы ПФУ предоставили 68,7 тысяч услуг гражданам, которые обращались за поддержкой и консультациями.

После мартовского перерасчета пенсий часть украинцев получила повышение выплат. Это касается пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж.

Для мужчин в большинстве случаев он должен составлять не менее 35 лет, а для женщин не менее 30 лет.

В частности, неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие необходимый стаж и не зарегистрированные как ФЛП, теперь должны получать не менее 4213 грн. Если пенсия меньше, Пенсионный фонд доплачивает разницу.

Также денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает повышенные минимальные выплаты для людей в возрасте от 80 лет.

При наличии стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин минимальная пенсия также составляет 4213 грн.

Для пенсионеров от 70 до 80 лет, в том числе тех, кто работает или является физическим лицом предпринимателем, минимальная выплата после пересчета составляет 4 050 грн при наличии необходимого стажа.

Если стажа меньше, размер денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области определяется пропорционально.

