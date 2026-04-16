Подорожание продуктов в Кировоградской области в последнее время становится заметным для местных жителей, тратящих большие суммы на базовые товары.

Подорожание продуктов в Кировоградской области коснулось как бакалейных товаров, так и хлебобулочных изделий и соусов, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Кировоградской области стало заметным на основе статистики, публикуемой на официальном сайте Минфина. Заметнее всего изменилась цена на масло Щедрый Дар рафинированное объемом 850 мл.

Если в марте средняя цена по магазинам Metro, Novus и Auchan составляла 85,02 грн., то в апреле средняя стоимость достигла 91,50 грн.

В магазинах Auchan ценник составляет 92,50 грн., а в Novus – 90,49 грн., что превышает предыдущие показатели на несколько гривен.

Также зафиксировано подорожание продуктов в Кировоградской области в сегменте соусов. Томатная паста Чумак в банках по 350 грамм стоила в марте 87,75 грн. в среднем.

На апрель ценник вырос до 93,90 грн. Соответствующие данные приводит Megamarket, где товар продавался за 93,90 грн., подтверждая тенденцию роста цен.

Не остался без внимания и сегмент хлебо-булочных изделий. Батон Румянец нарезка весом 450 грамм в среднем стоит 34,15 грн., тогда как в феврале его цена составляла 33,10 грн.

Батон Киевский Нарезной 500 грамм Novus вырос до 40,46 грн, в то время как у Auchan цена составляет 37,60 грн при среднем мартовском показателе 36,80 грн.

Причины поднятия ценников объясняются рядом факторов. Война и сокращение производства привели к уменьшению предложения базовых продуктов, а повышенные затраты на логистику и энергию оказывают существенное влияние на себестоимость товаров.

Перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы, а увеличение тарифов на газ для теплиц влияет на овощную продукцию.

Последние новости Украины:

